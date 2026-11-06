Woodlands Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Woodlands Financial Services hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.960 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Woodlands Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 9.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch