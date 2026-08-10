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10.08.2026 06:37:00
WOOD ONE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
WOOD ONE lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 12.82 JPY gegenüber 37.91 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WOOD ONE einen Umsatz von 15.77 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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