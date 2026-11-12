WOOD ONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WOOD ONE hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 26.01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 44.47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 16.77 Milliarden JPY gegenüber 15.76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch