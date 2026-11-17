Wonlim hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 191.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 613.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 19.71 Milliarden KRW, gegenüber 20.97 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch