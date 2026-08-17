Wonlim hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wonlim hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 702.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wonlim 204.00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.85 Prozent auf 22.26 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch