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14.10.2026 06:37:00
WonderPlanet gewährte Anlegern Blick in die Bücher
WonderPlanet hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 30.08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 496.7 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 26.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 674.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
WonderPlanet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 129.400 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -51.630 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.04 Prozent auf 1.94 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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