Wonderla Holidays mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wonderla Holidays hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.270 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Wonderla Holidays mit einem Umsatz von insgesamt 1.17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 45.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch