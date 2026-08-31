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31.08.2026 06:37:00
Wonderful Times Group AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wonderful Times Group AB hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.30 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wonderful Times Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von -0.050 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wonderful Times Group AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.8 Millionen SEK im Vergleich zu 18.2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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