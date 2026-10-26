Wonderful Times Group AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wonderful Times Group AB liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wonderful Times Group AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.42 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.320 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 23.7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 7.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch