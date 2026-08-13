Wonder Electricals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wonder Electricals lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wonder Electricals 0.080 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wonder Electricals einen Umsatz von 1.55 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch