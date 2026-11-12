WOLVES HAND legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WOLVES HAND hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25.30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22.13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1.70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WOLVES HAND 1.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch