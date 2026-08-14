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14.08.2026 06:37:00
WOLVES HAND legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
WOLVES HAND hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 45.30 JPY gegenüber 39.06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.84 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 124.88 JPY. Im letzten Jahr hatte WOLVES HAND einen Gewinn von 79.34 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat WOLVES HAND mit einem Umsatz von insgesamt 6.16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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