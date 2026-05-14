Wolverine World Wide Aktie 987005 / US9780971035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.05.2026 12:42:02
Wolverine World Wide Reveals Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $20.2 million, or $0.24 per share. This compares with $12.1 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $457.6 million from $412.3 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.2 Mln. vs. $12.1 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.15 last year. -Revenue: $457.6 Mln vs. $412.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.43 To $ 1.58 Full year revenue guidance: $ 1.960 B To $ 1.985 B
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wolverine World Wide Inc.
|
13.05.26
|Ausblick: Wolverine World Wide legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.02.26