Wolverine World Wide Reveals Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $20.2 million, or $0.24 per share. This compares with $12.1 million, or $0.15 per share, last year.

Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $457.6 million from $412.3 million last year.

Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.2 Mln. vs. $12.1 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.15 last year. -Revenue: $457.6 Mln vs. $412.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.43 To $ 1.58 Full year revenue guidance: $ 1.960 B To $ 1.985 B