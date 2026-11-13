Wolverine World Wide legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wolverine World Wide hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.78 USD. Im letzten Jahr hatte Wolverine World Wide einen Gewinn von 0.300 USD je Aktie eingefahren.

Wolverine World Wide hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 505.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 470.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch