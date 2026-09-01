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01.09.2026 06:37:00
Wolong Electric Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wolong Electric Group A hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.80 Prozent auf 3.48 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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