Wolong Electric Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wolong Electric Group A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wolong Electric Group A 0.180 CNY je Aktie verdient.

Wolong Electric Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.25 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch