Wolfspeed präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wolfspeed stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -2.81 USD. Ein Jahr zuvor waren -4.300 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wolfspeed in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24.06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 149.6 Millionen USD im Vergleich zu 197.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.080 USD. Im letzten Jahr hatte Wolfspeed einen Gewinn von -11.390 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Wolfspeed im vergangenen Geschäftsjahr 665.10 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wolfspeed 757.60 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch