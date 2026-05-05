Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062
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05.05.2026 22:17:00
Wolfspeed-Aktie klar schwächer: Halbleiterunternehmen verzeichnet stärkere Verluste
Der US-amerikanische Halbleiterkonzern Wolfspeed hat mit seiner Bilanzvorlage am Dienstagabend für Bewegung an den Börsenparketts gesorgt.
Der Umsatz lag mit 150,2 Millionen US-Dollar unter dem Vergleichswert des Vorjahres, der bei 185,4 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten zuvor Erlöse von 150 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Wolfspeed-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 9,03 Prozent schwächer bei 33,45 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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