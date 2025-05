Wolffkran weist nach definitiven Zahlen etwas mehr Gewinn für 2024 aus

Cham (awp) - Der Kranbauer Wolffkran weist in den definitiven Zahlen etwas mehr Gewinn für 2024 aus, als der Konzern vor einem Monat anhand vorläufiger Zahlen angekündigt hat. Während der Umsatz mit 227,1 Millionen Euro praktisch unverändert blieb, fiel der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) mit 37,0 Millionen um 1 Million höher aus als vor einem Monat publiziert.

Dies teilte der Hersteller der roten Turmdrehkräne am Samstag in einem Communiqué mit. Im Vorjahr hatte Wolffkran einen EBITDA von 30,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Unter dem Strich sei der Reingewinn um 55 Prozent auf 3,8 Millionen Euro gestiegen, hiess es weiter. Vor einem Monat hatte Wolffkran einen Reingewinn von 3,5 Millionen veröffentlicht. Weil der Prüfungsprozess der Jahreszahlen länger als erwartet gedauert hatte, musste Wolffkran die Publikation der definitiven Ergebnisse vor einem Monat verschieben.

Starkes Wachstum in USA

Stark gewachsen ist Wolffkran in Nordamerika. Dort trieben staatliche Förderinitiativen zur Wiederbelebung der heimischen Produktion den Umsatz um ein Drittel auf 54,2 Millionen Euro nach oben. In der Region 'Rest der Welt' kletterte der Umsatz gar auf 11,9 Millionen von 4,8 Millionen im Jahr davor.

In der grössten Region Europa, fast drei Viertel des Umsatzes beisteuert, sei Wolffkran um 4,7 Prozent auf 161 Millionen Euro gewachsen. Wolffkran habe mehrere Aufträge für die Lieferung von Kranen für grosse Fertigungsanlagen und Infrastrukturbaustellen erhalten. Der britische Markt, vor allem der Raum London, habe Anzeichen einer Erholung gezeigt, schrieb das Unternehmen mit Firmensitz in Cham weiter.

Die Neukranverkäufe hätten um 18 Prozent auf 102,9 Millionen Euro zugelegt. Beim Flottenservice sei der Umsatz um 10,6 Prozent auf 124,2 Millionen gestiegen.

Im Fokus stehe nun der Ausbau der Marktposition in Saudi-Arabien. Dort werde die Präsenz weiter ausgebaut. Auch in Nordamerika will Wolffkran weiter wachsen. In Europa werde man sich auf diejenigen Märkte konzentrieren, die Anzeichen einer Erholung zeigen oder sich bereits gut entwickeln würden, schrieb das Unternehmen mit Fabriken in den deutschen Städten Heilbronn und Luckau weiter.

