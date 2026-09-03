Wolffkran setzt kräftiges Wachstum fort

Cham (awp) - Der Kranbauer Wolffkran ist in der ersten Jahreshälfte stark gewachsen. Vor allem in Europa und in Nordamerika lief das Geschäft sehr gut, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Eine deutliche Steigerung gelang auch auf Ergebnisstufe.

In den Monaten Januar und Juni steigerte Wolffkran den Nettoumsatz um gut ein Fünftel auf 127,6 Millionen Euro. Während sich das Geschäft etwa in den USA oder in Deutschland erholt habe, sei der Nahe Osten stark durch den dortigen Konflikt gebremst worden, unter anderem auch wegen blockierter Hafenzugänge.

Das Betriebsergebnis rückte auf Stufe EBITDA um 18 Prozent auf 23,0 Millionen Euro und der Reingewinn vervielfachte sich auf 6,7 Millionen nach 0,4 Millionen im Vorjahr. Dazu hätten nebst dem Wachstum auch geringere Abschreibungen geführt, hiess es.

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