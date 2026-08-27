Wohu Port Storage Transportation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wohu Port Storage Transportation hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wohu Port Storage Transportation 0.050 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.19 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 6.54 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch