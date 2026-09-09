Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
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09.09.2026 19:48:00
Wohnungsnot: EU nimmt Plattformen wie Airbnb ins Visier
Airbnb die Wohnungsmisere. Die EU will jetzt mit Gesetzen das Geschäft der Kurzzeitvermietung begrenzen. Allein damit werden sich die Wohnungsprobleme aber nicht lösen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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