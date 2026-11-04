Wockhardt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wockhardt hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.85 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.69 Milliarden INR – ein Plus von 23.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wockhardt 7.82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch