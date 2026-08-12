Wockhardt legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wockhardt hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.55 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5.530 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.29 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7.38 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch