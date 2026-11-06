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06.11.2026 14:51:44

WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. November (46. KW)

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M O N T A G, 9. November 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

"Leadership Greater Chicago"

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

*** 18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der

Greater Greer Chamber of Commerce

*** 18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of International Studies

*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin,

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 10. November 2026

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung

im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede

*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz

*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede

*** - DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

- BE/Ecofin-Budgetberatungen

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

M I T T W O C H, 11. November 2026

*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:00 DE/Inlandstourismus September

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Economic Challenges

in Germany and the Future of Europe"

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- ES/Generalstreik,

- US/Börsenfeiertag: Anleihehandel

D O N N E R S T A G, 12. November 2026

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis

(08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG,

ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 GB/BIP Monat September

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag

*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme

Veröffentlichung des Europa-Regionalausblicks des IWF

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More - The National Bank on Tour event

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Geopolitische Umbrüche -

Wie bleibt Europas Wirtschaft stabil?"

*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit

Ex-US-Finanzminister Geithner

*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

*** - DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 13. November 2026

*** 00:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Panel des UC Berkeley Alumni Salon

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:50 TR/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei

Konferenz der türkischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Oktober

08:00 DE/Insolvenzen August

*** 08:10 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei

Konferenz der litauischen Zentralbank

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht

zum Ölmarkt November

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

*** 18:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede

S O N N T A G, 15. November

- PH/Asean-Gipfel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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