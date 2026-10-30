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30.10.2026 13:53:41

WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. November (46. KW)

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M O N T A G, 9. November 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

"Leadership Greater Chicago"

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

*** - BE/Treffen von Eurogruppe und Ecofin

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 10. November 2026

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q

*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Arbeitslosigkeit 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz

- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 3Q

- BE/Ecofin-Budgetberatungen

M I T T W O C H, 11. November 2026

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

*** - DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- ES/Generalstreik

- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel

D O N N E R S T A G, 12. November 2026

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3!

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 GB/BIP September

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht, Quartalsbericht 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme Veröffentlichung

des Europa-Regionalausblicks des IWF

16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit Ex-US-Finanzminister Geithner

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 3Q

- DE/Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

F R E I T A G, 13. November 2026

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q

*** 08:20 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei

Konferenz der litauischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Oktober

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),

Monatsbericht zum Ölmarkt November

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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30.10.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
30.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
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29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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