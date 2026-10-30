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30.10.2026 13:53:41
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. November (46. KW)
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M O N T A G, 9. November 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November
16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung
"Leadership Greater Chicago"
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q
*** - BE/Treffen von Eurogruppe und Ecofin
- SG/Börsenfeiertag: Singapur
D I E N S T A G, 10. November 2026
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q
*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Arbeitslosigkeit 3Q
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate
07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz
- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 3Q
- BE/Ecofin-Budgetberatungen
M I T T W O C H, 11. November 2026
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q
*** - DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- ES/Generalstreik
- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel
D O N N E R S T A G, 12. November 2026
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)
07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)
07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3!
08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 08:00 GB/BIP September
*** 08:00 GB/Handelsbilanz September
*** 08:00 GB/Industrieproduktion September
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht, Quartalsbericht 3Q
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober
*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme Veröffentlichung
des Europa-Regionalausblicks des IWF
16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit Ex-US-Finanzminister Geithner
- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 3Q
- DE/Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht
F R E I T A G, 13. November 2026
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q
*** 08:20 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei
Konferenz der litauischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Oktober
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),
Monatsbericht zum Ölmarkt November
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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