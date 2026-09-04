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04.09.2026 15:35:41

WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)

===

M O N T A G, 7. September 2026

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

- US/Börsenfeiertag: USA

D I E N S T A G, 8. September 2026

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

12:30 GB/Schatzkanzler Healey bei Fragestunde im Unterhaus

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

15:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Firedeside Chat in Jacques Delors Centre

*** - CN/Handelsbilanz August

- CA/Kanadische Zölle auf US Importe treten in Kraft

M I T T W O C H, 9. September 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der

EZB-Ratssitzung in Berlin

D O N N E R S T A G, 10. September 2026

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von Stabsprojektionen

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

- US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

F R E I T A G, 11. September 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

*** 08:00 GB/BIP Monat Juli

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

08:00 DE/Inlandstourismus Juli

08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse

d'Epargne Group Executive Summer University

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual DEW Economic

Policy Conference

*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von

Poste Italiane

S A M S T A G, 12. September 2026

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in

Épreville-en-Lieuvin

- EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.)

S O N N T A G, 13. September 2026

- EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 13.9.)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.32 SRQBMU
Short 15’260.58 13.77 S4BTCU
Short 15’813.87 9.00 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’761.62 19.45 SYB31U
Long 13’486.87 13.98 SGBWIU
Long 12’892.86 9.00 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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