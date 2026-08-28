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28.08.2026 14:47:41
WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)
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M O N T A G, 7. September 2026
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Sektor Juli
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in
Monte Carlo
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- US/Börsenfeiertag: USA
D I E N S T A G, 8. September 2026
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat in Jacques Delors Centre
*** - CN/Handelsbilanz August
M I T T W O C H, 9. September 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
D O N N E R S T A G, 10. September 2026
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs
*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
*** - AT/Opec-Monatsbericht
F R E I T A G, 11. September 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
*** 08:00 GB/BIP Juli
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse
d'Epargne Group Executive Summer University
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual
DEW Economic Policy Conference
*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von Poste Italiane
S A M S T A G, 12. September 2026
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in
Épreville-en-Lieuvin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)
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