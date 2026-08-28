WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)

===

M O N T A G, 7. September 2026

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Sektor Juli

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in

Monte Carlo

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone ), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

- US/Börsenfeiertag: USA

D I E N S T A G, 8. September 2026

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat in Jacques Delors Centre

*** - CN/Handelsbilanz August

M I T T W O C H, 9. September 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

D O N N E R S T A G, 10. September 2026

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht

F R E I T A G, 11. September 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

*** 08:00 GB/BIP Juli

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse

d'Epargne Group Executive Summer University

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual

DEW Economic Policy Conference

*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von Poste Italiane

S A M S T A G, 12. September 2026

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in

Épreville-en-Lieuvin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)