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02.10.2026 15:29:47

WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

===

M O N T A G, 5. Oktober

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics

Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset"

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin

*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day

*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel

bei OeNB-SUERF-Konferenz

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- CN/KR/Börsenfeiertag: China, Korea

D I E N S T A G, 6. Oktober 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli

*** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik

*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA

Supervisory Conference (15:00 Elderson)

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz

- CN/Börsenfeiertag: China

M I T T W O C H, 7. Oktober 2026

*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der

philippinischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von

Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European

Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between

EU Policy Makers and the Private Sector"

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 4 Mrd EUR

11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz

*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu

"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial

System"

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September

*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer

Strategie "Sportwagenschmiede '35"

- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag

- CN/Börsenfeiertag: China

D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

kalender- und saisonbereinigt

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale

13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

F R E I T A G, 9. Oktober 2026

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August

08:00 DE/Inlandstourismus August

08:00 DE/Insolvenzen Juli

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem

11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis

*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop

zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized Finance and

Artificial Intelligence in Capital Markets

*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei

Symposium zu Ehren von Lars Feld

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

- KR/Börsenfeiertag: Korea

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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