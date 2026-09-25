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25.09.2026 15:32:41
WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)
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M O N T A G, 5. Oktober 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an
Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q
*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September
D I E N S T A G, 6. Oktober 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion August
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028
im Volumen von 6 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event
*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel
bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson)
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz
- CN/Börsenfeiertag: China
M I T T W O C H, 7. Oktober 2026
*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme
an Panel der philippinischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu
"The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between
EU Policy Makers and the Private Sector"
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 4 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu
"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System"
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September
*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35"
- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag
- CN/Börsenfeiertag: China
D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026
07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei
Konferenz von Societe Generale
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
- BE/Treffen der Eurogruppe
- CN/Handelsgespräche EU-China
F R E I T A G, 9. Oktober 2026
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop
zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized
Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme
an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
- KR/Börsenfeiertag: Korea
- BE/Treffen des Ecofin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.