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25.09.2026 15:32:41

WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Oktober (41. KW)

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M O N T A G, 5. Oktober 2026

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss

*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day

*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an

Panel bei OeNB-SUERF-Konferenz

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September

D I E N S T A G, 6. Oktober 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion August

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Dallas-Fed-Präsidnetin Logan, Teilnahme an Global Perspectives event

*** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel

bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson)

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz

- CN/Börsenfeiertag: China

M I T T W O C H, 7. Oktober 2026

*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme

an Panel der philippinischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu

"The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between

EU Policy Makers and the Private Sector"

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 4 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz

*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu

"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System"

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September

*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35"

- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag

- CN/Börsenfeiertag: China

D O N N E R S T A G, 8. Oktober 2026

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei

Konferenz von Societe Generale

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

- BE/Treffen der Eurogruppe

- CN/Handelsgespräche EU-China

F R E I T A G, 9. Oktober 2026

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop

zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized

Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets

*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme

an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

- KR/Börsenfeiertag: Korea

- BE/Treffen des Ecofin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’541.00 19.31 S2BHCU
Short 14’815.37 13.91 SL4BRU
Short 15’367.72 8.97 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.05 SWBZHU
Long 13’084.49 13.84 S2B8UU
Long 12’534.08 8.97 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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