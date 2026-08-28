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28.08.2026 14:47:39

WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)

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M O N T A G, 31. August 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) August

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)

- GB/Börsenfeiertag: Grossbritannien

D I E N S T A G, 1. September 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global

August

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen

Symposiums in Jackson Hole (mit Bundesfinanzminister Klingbeil)

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q

- US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure

(seit 31.8.)

M I T T W O C H, 2. September 2026

*** 03:30 AU/BIP 2Q

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,

Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson)

*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Herbst 2026

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei

Bruegel-Jahresversammlung

*** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science, Des Moines, Iowa

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 3. September 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 2Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q

09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt-Banken-Gipfel

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Herbst 2026

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

21:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee

beim Online-Event "'Connecting Communities"

22:05 DE/Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August

F R E I T A G, 4. September 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni

*** 09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European

Central Bank"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

S O N N T A G, 6. September 2026

*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen

- DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.70 SJXBXU
Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’419.93 28.08.2026 14:38:33
Long 13’819.86 19.70 SABE5U
Long 13’512.07 13.83 SJB42U
Long 12’934.44 8.99 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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