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28.08.2026 14:47:39
WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)
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M O N T A G, 31. August 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) August
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von
Brent und WTI
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)
- GB/Börsenfeiertag: Grossbritannien
D I E N S T A G, 1. September 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global
August
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
10:00 DE/Gerresheimer AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen
Symposiums in Jackson Hole (mit Bundesfinanzminister Klingbeil)
22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q
- US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure
(seit 31.8.)
M I T T W O C H, 2. September 2026
*** 03:30 AU/BIP 2Q
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,
Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson)
*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Herbst 2026
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August
15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei
Bruegel-Jahresversammlung
*** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science, Des Moines, Iowa
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q
22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 3. September 2026
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 2Q
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q
09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt-Banken-Gipfel
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle
Herbst 2026
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H
21:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee
beim Online-Event "'Connecting Communities"
22:05 DE/Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
- DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August
F R E I T A G, 4. September 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni
*** 09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European
Central Bank"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
S O N N T A G, 6. September 2026
*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen
- DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)
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