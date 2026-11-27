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M O N T A G, 30. November 2026

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober

*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) November

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober

*** 09:00 CH/BIP 3Q

*** 10:00 DE/DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,

Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen November

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November

*** 11:15 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

*** 17:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

D I E N S T A G, 1. Dezember 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

RatingDog/S&P Global November

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

10:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November

16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) Oktober

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation eines Panels

bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 20:55 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei UBS Global Technology Conference Scottsdale

22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der europäischen Indizes

M I T T W O C H, 2. Dezember 2026

*** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November

*** 09:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei "EMERGE Europe 2026"

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November

*** 16:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A

in der Frankfurt School of Finance and Management

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des BMF

*** 18:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz

zu Finanzstabilität und makroprudenzieller Politik

*** 22:00 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 3. Dezember 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global November

*** 09:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit dem Bundespräsidenten

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, jährliche Vorlesung

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober

*** 13:00 US/International Institute of Finance (IIF), Global AI update event

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(2. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

*** 16:00 US/Nvidia Corp, Anhörung von CEO Huang vor US-Senatsausschuss

*** 22:00 US/Tesla Inc, HV

22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

*** - DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungszahlen November

F R E I T A G, 4. Dezember 2026

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

*** 09:20 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Begrüssungsworte bei KI-Gipfel

10:00 DE/Verbio SE, HV

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 11:00 FR/OECD-Wirtschaftsausblick

*** 14:00 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

Konferenz zu Fiskalpolitik

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Fireside Chat mit

EZB-Ratsmitglied Moulin zu "Perspectives on Europe's economic outlook,

monetary policy and the lessons of past crises"

S A M S T A G, 5. Dezember 2026

*** 17:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Konversation zu Volatilität

und globalen Risken bei Cepr-Konferenz

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)