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20.11.2026 14:54:41
WOCHENVORSCHAU/30. November bis 6. Dezember (49. KW)
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M O N T A G, 30. November 2026
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober
*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November
*** 09:00 CH/BIP 3Q
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen November
*** 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 15:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November
D I E N S T A G, 1. Dezember 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global November
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
10:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) Oktober
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation eines Panels
bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 20:55 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei UBS Global Technology Conference Scottsdale
22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der europäischen Indizes
M I T T W O C H, 2. Dezember 2026
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November
*** 09:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei "EMERGE Europe 2026"
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November
*** 16:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung und Q&A
in der Frankfurt School of Finance and Management
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des BMF
*** 18:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz
zu Finanzstabilität und makroprudenzieller Politik
*** 22:00 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 3. Dezember 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global November
*** 09:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Konversation mit dem Bundespräsidenten
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service
(2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
*** 22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
F R E I T A G, 4. Dezember 2026
*** 09:20 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Begrüssungsworte bei KI-Gipfel
10:00 DE/Verbio SE, HV
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 14:00 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
Konferenz zu Fiskalpolitik
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November
S A M S T A G, 5. Dezember 2026
*** 17:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Konversation zu Volatilität und
globalen Risken bei Cepr-Konferenz
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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DJG/mgo/hab/kla
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November 20, 2026 08:55 ET (13:55 GMT)
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