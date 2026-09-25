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25.09.2026 15:32:40
WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)
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M O N T A G, 28. September 2026
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
D I E N S T A G, 29. September 2026
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands
Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank
(13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp)
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der
Illinois Manufacturers' Association
*** 19:30 GB/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der
London School of Economics
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der University at Buffalo
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
*** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag
- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag
- US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol
aus Kanada tritt in Kraft
M I T T W O C H, 30. September 2026
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
CFLP September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
RatingDog September
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen September
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
*** - DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag
D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Tankan 3Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung zu Ehren
von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz
anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/Bauausgaben August
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong
F R E I T A G, 2. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio September
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich
des 15-jährigen Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross,
13:30 Keynote Vujcic, 14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der Kaufmannschaft
zu Rostock
*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu
"Macroeconomic Implications of Migration"
- CN/Börsenfeiertag China
S O N N T A G, 4. Oktober 2026
- AT/Meeting Opec+
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.