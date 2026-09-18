|
18.09.2026 13:41:39
WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)
===
M O N T A G, 28. September 2026
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
- IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu
China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses'
D I E N S T A G, 29. September 2026
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu
"Independence, not isolation: central banks and their connections
with other authorities"
*** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar
der New York Fed
Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank
*** 14:30 CA/BIP Juli
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
*** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag
- US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder
und auf Alkohol treten in Kraft
M I T T W O C H, 30. September 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion August
*** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
CFLP September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe
RatingDog September
*** 08:00 GB/BIP 2Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag
- EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung
- US/Treffen der G20-Handelsminister
D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026
*** 01:50 JP/Tankan 3Q
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
*** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied
Villeroy de Galhau
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum
15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/Bauausgaben August
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz
zu "The Future of Money",
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
- EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB
- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong
F R E I T A G, 2. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio September
*** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu
"Digital currencies, payments and reserve management.
Implications for the Mediterranean Central Banks
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum
15-jährigen Bestehen des ESRB
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
- CN/Börsenfeiertag: China
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.