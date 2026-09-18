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18.09.2026 13:41:39

WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

===

M O N T A G, 28. September 2026

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

- IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu

China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses'

D I E N S T A G, 29. September 2026

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu

"Independence, not isolation: central banks and their connections

with other authorities"

*** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar

der New York Fed

Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank

*** 14:30 CA/BIP Juli

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

- US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder

und auf Alkohol treten in Kraft

M I T T W O C H, 30. September 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion August

*** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

CFLP September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe

RatingDog September

*** 08:00 GB/BIP 2Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

- US/Treffen der G20-Handelsminister

D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026

*** 01:50 JP/Tankan 3Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied

Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz

zu "The Future of Money",

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

F R E I T A G, 2. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio September

*** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu

"Digital currencies, payments and reserve management.

Implications for the Mediterranean Central Banks

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- CN/Börsenfeiertag: China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)

In eigener Sache

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 17.43 SX7BOU
Short 14’799.14 13.81 S1BSHU
Short 15’360.95 8.88 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’930.08 18.09.2026 13:29:26
Long 13’355.40 19.37 SWBZHU
Long 13’049.75 13.67 SU3B7U
Long 12’497.76 8.91 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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