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17.07.2026 15:46:43

WOCHENVORSCHAU/27. Juli bis 1. August (31. KW)

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M O N T A G, 27. Juli 2026

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

*** - AT/Kontron AG, Ablauf des Kaufangebots für Aktien durch

Grossaktionär Ennoconn

D I E N S T A G, 28. Juli 2026

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis und Strategieupdate 2Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 2Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Ergebnis 1H

21:30 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

M I T T W O C H, 29. Juli 2026

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 2Q

*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call)

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

*** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 30. Juli 2026

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q2

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juli

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juli

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juli

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie

geldpolitischer Bericht

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

*** - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H

F R E I T A G, 31. Juli 2026

*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Long 13’697.56 19.54 S2B93U
Long 13’389.98 13.72 SNB4VU
Long 12’832.86 8.97 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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