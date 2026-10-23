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23.10.2026 15:10:42
WOCHENVORSCHAU/26. Oktober bis 1. November (44. KW)
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M O N T A G, 26. Oktober 2026
*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum,
Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD,
GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- AT/Börsenfeiertag: Österreich
D I E N S T A G, 27. Oktober 2026
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 3Q
11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 12:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q
12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
*** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober
*** 15:00 US/Neubauverkäufe September
18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde und -Direktorium,
Informeller Austausch mit EU-Handelskommissar Šefčovič in Frankfurt
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate
21:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q (21:30 Telefonkonferenz)
*** 21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q
- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),
Pressekonferenz zum Weltspartag
M I T T W O C H, 28. Oktober 2026
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q
*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q
(08:00 Analystenkonferenz, 09:15 PK)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q
07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q
07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q
*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q
*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q
*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q
- DE/Erstnotiz TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)
D O N N E R S T A G, 29. Oktober 2026
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q
06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q
*** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q
06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober
11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des
EU T+1 Industry Committee
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk
on International and Climate Economics
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q
*** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q
*** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q
21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 30. Oktober 2026
*** 00:50 JP/Industrieproduktion September
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q
*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August
*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -
The National Bank on Tour event
*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz der San-Francisco-Fed
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- SE/Verkürzter Handel in Schweden
S A M S T A G, 31. Oktober 2026
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober
S O N N T A G, 1. November 2026
*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen
- US/Ende der Sommerzeit
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)
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