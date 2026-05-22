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22.05.2026 16:05:39

WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Mai (22. KW)

===

M O N T A G, 25. Mai 2026

- Börsenfeiertag: Dänemark, Grossbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,

Schweiz, USA

D I E N S T A G, 26. Mai 2026

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)

M I T T W O C H, 27. Mai 2026

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai

*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

10:00 DE/Energiekontor AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q

*** 21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the Financial System"

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Geplantes Ende der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)

- Börsenfeiertag: Singapur

D O N N E R S T A G, 28. Mai 2026

*** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz

*** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu

"Global Economic Developments and the U.S. Economy"

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q

*** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of

Francophone Central Bank Governors

*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV

*** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu

"Euro Digitale e Sovranità Europea"

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai

13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April

*** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

F R E I T A G, 29. Mai 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio Mai

*** 01:50 JP/Industrieproduktion April

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 1Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern,

Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai

10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresberichts der

Banca d'Italia

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der

Handelskammer Southern New Jersey

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai

- US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim Reagan National

Economic Forum

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’015.00 19.77 SAIB4U
Short 14’299.50 13.86 S6XBKU
Short 14’818.70 8.96 S4IBZU
SMI-Kurs: 13’493.78 22.05.2026 16:12:37
Long 12’913.14 19.77 SPSB7U
Long 12’606.83 13.72 S2GBOU
Long 12’067.33 8.85 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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