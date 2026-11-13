|
13.11.2026 15:20:41
WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. November (48. KW)
===
M O N T A G, 23. November 2026
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
22:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q
D I E N S T A G, 24. November 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober
*** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grusswort und Teilnahme an
Chat zu "Resist the shocks - how to boost Europe's resilience"
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November
22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q
22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall
M I T T W O C H, 25. November 2026
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H
08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3
*** 10:00 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung
D O N N E R S T A G, 26. November 2026
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober
10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), HV
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober
*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)
- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November)
- US/Börsenfeiertag: USA
F R E I T A G, 27. November 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio November
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 08:45 FR/Privatkonsum Oktober
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei
"Euro20+"-Event der Bundesbank
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November)
- US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.