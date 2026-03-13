|
WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)
===
M O N T A G, 23. März 2026
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März
*** 16:00 US/Bauausgaben Januar
*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE
- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
D I E N S T A G, 24. März 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) März
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung
des OeNB-Jahresberichts
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro
im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) März
*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE
M I T T W O C H, 25. März 2026
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und
Strategie-Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and
its Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane)
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im
Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar
*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q
*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht
*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht
- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz
D O N N E R S T A G, 26. März 2026
*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Geschäftsbericht
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)
07:30 DE/Dürr AG, Geschäftsbericht
07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis und
Geschäftsbericht
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis
07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis
07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz
*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank
(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)
*** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis
*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis
*** - FR/OECD-Zwischenbericht
*** - DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist bei Übernahme durch
Worthington Steel
- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis
F R E I T A G, 27. März 2026
*** 00:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an
Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives event
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis
07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz und Geschäftsbericht
*** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März
*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich
S O N N T A G, 29. März 2026
- EU/Umstellung auf Sommerzeit
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
