WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. März (13. KW)

M O N T A G, 23. März 2026

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

*** 16:00 US/Bauausgaben Januar

*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE

- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 24. März 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung

des OeNB-Jahresberichts

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro

im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE

M I T T W O C H, 25. März 2026

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis und

Strategie-Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and

its Watchers" (10:15 Panel-Teilnahme Lane)

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im

Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz

D O N N E R S T A G, 26. März 2026

*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:30 DE/Dürr AG, Geschäftsbericht

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz

*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank

(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)

*** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis

*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis

*** - FR/OECD-Zwischenbericht

*** - DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist bei Übernahme durch

Worthington Steel

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

F R E I T A G, 27. März 2026

*** 00:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an

Federal Reserve Bank of Dallas Global Perspectives event

*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz und Geschäftsbericht

*** 13:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März

*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Universität Zürich

S O N N T A G, 29. März 2026

- EU/Umstellung auf Sommerzeit

