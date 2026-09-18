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18.09.2026 13:17:40

WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

===

M O N T A G, 21. September 2026

*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee,, Hauptredner bei OMFIF Event

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

D I E N S T A G, 22. September 2026

*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der

Foreign Bankers Association

*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstatung der

CFA Society Baltimore

*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der

Society of Professional Economists

- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede beim jährliches

Abendessen der Society of Professional Economists

- JP/Börsenfeiertag: Japan

- US/UN-Generaldebatte

M I T T W O C H, 23. September 2026

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking,

digital supervision: innovation, resilience and scale"

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 16:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for

Monetary and Banking Studies

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center

for Monetary an Banking Studies

*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

- JP/Börsenfeiertag: Japan

D O N N E R S T A G, 24. September 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien 2Q

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bafin, Vorstellung des Stresstests

für nicht-systemrelevante Banken

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

*** 14:30 US/Neubauverkäufe August

*** 14:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung von

Richmond Fed und Economic Club of Washington

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch

- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal

- KR/Börsenfeiertag: Korea

F R E I T A G, 25. September 2026

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober

08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

*** 14:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Konferenz zum

15-jährigen Bestehen des ESRB

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz von

Cleveland Fed und EZB

- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea

S O N N T A G, 27. September 2026

*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzer, Rede bei Salzburg Europe Summit

- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und über eine

stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung

- FR/Wahlen zum Senat

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:18 ET (11:18 GMT)

In eigener Sache

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KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 17.65 S6CB3U
Short 14’799.14 13.81 S1BSHU
Short 15’360.95 8.88 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’870.16 18.09.2026 15:34:20
Long 13’389.72 19.92 SJBMDU
Long 13’049.75 13.81 SPSB7U
Long 12’497.76 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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