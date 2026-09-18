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18.09.2026 13:17:40
WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)
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M O N T A G, 21. September 2026
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee,, Hauptredner bei OMFIF Event
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze
für Unternehmenskredite (LPR)
*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update
- JP/Börsenfeiertag: Japan
- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn
D I E N S T A G, 22. September 2026
*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der
Foreign Bankers Association
*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstatung der
CFA Society Baltimore
*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der
Society of Professional Economists
- GB/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede beim jährliches
Abendessen der Society of Professional Economists
- JP/Börsenfeiertag: Japan
- US/UN-Generaldebatte
M I T T W O C H, 23. September 2026
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking,
digital supervision: innovation, resilience and scale"
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 16:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for
Monetary and Banking Studies
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center
for Monetary an Banking Studies
*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"
- JP/Börsenfeiertag: Japan
D O N N E R S T A G, 24. September 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien 2Q
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bafin, Vorstellung des Stresstests
für nicht-systemrelevante Banken
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August
*** 14:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung von
Richmond Fed und Economic Club of Washington
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September
*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch
- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal
- KR/Börsenfeiertag: Korea
F R E I T A G, 25. September 2026
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober
08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
*** 14:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Konferenz zum
15-jährigen Bestehen des ESRB
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz von
Cleveland Fed und EZB
- CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea
S O N N T A G, 27. September 2026
*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzer, Rede bei Salzburg Europe Summit
- CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und über eine
stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung
- FR/Wahlen zum Senat
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 07:18 ET (11:18 GMT)
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