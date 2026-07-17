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17.07.2026 15:46:41
WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Juli (30. KW)
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M O N T A G, 20. Juli 2026
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni
- JP/Börsenfeiertag: Japan
D I E N S T A G, 21. Juli 2026
*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von
6 Mrd EUR
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q
*** 18:30 NL/Airbus SE, Business Update 2026
M I T T W O C H, 22. Juli 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juni
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni
08:00 GB/Erzeugerpreise Juni
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q
12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q
D O N N E R S T A G, 23. Juli 2026
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q
07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Earning-Calls 1H (09:00 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli
17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz)
F R E I T A G, 24. Juli 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
3Q
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni
*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei
MacGill Summer School 2026
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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