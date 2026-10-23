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23.10.2026 15:10:43

WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. November (45. KW)

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M O N T A G, 2. November 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

RatingDog/S&P Global Oktober

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/Bauausgaben September

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

D I E N S T A G, 3. November 2026

05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September

16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) September

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

- JP/Börsenfeiertag: Japan

*** - US/Zwischenwahlen

M I T T W O C H, 4. November 2026

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Investorenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

D O N N E R S T A G, 5. November 2026

*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q

(10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 6. November 2026

*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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