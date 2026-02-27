WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)

===

M O N T A G, 2. März 2026

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung zur

finanziellen Bildung von Frauen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

- Börsenfeiertag: Südkorea

D I E N S T A G, 3. März 2026

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Vorläufiges Jahresergebnis

und Bilanzpressekonferenz

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit

April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

- GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility

M I T T W O C H, 4. März 2026

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag:

"The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar

*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz

D O N N E R S T A G, 5. März 2026

*** 07:00 DE/ DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar

*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei IIF European Summit

10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025

und Pressekonferenz mit Präsident Nagel

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture

in honour of Robert Mundell

*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Geschäftsbericht

- CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses

F R E I T A G, 6. März 2026

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember

*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum

- CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)

S O N N T A G, 8. März 2026

- Landtagswahl in Baden-Württemberg

===

