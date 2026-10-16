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16.10.2026 14:36:39
WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober (43. KW)
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M O N T A G, 19. Oktober 2026
*** 04:00 CN/BIP 3Q
*** 04:00 CN/Industrieproduktion September
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September
*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable
bei China Finance 40 Forum (CF40)
*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ
08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
D I E N S T A G, 20. Oktober 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September
*** 08:00 GB/Handelsbilanz September
*** 08:00 CH/Handelsbilanz September
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q
12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate
17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite (LPR)
M I T T W O C H, 21. Oktober 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz September
*** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Monetary System beyond the Dollar"
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabile Banken, starke
Kapitalmärkte - Europas Finanzsystem für die Zukunft"
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q
*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im
Museum Reinhard Ernst Wiesbaden
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen September
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate
07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q
08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei GEWINN Fair: Star of the Hour event
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q
12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q
13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q
F R E I T A G, 23. Oktober 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz)
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August
*** 08:30 FR/Safran SA, Umsatz 3Q
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei
International Festival of Economics
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober
*** - FR/Länderrating Frankreich (Moody's)
S O N N T A G, 25. Oktober 2026
- EU/Ende der Sommerzeit
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)
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