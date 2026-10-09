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09.10.2026 14:14:39

WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Oktober 2026 (43. KW)

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M O N T A G, 19. Oktober 2026

*** 04:00 CN/BIP 3Q

*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable bei China Finance 40 Forum (CF40)

*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ

*** 08:00 GB/Arbeitsmarkt September

08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D I E N S T A G, 20. Oktober 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

*** 08:00 Handelsbilanz September

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum August

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

M I T T W O C H, 21. Oktober 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz September

*** 06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary System beyond the Dollar"

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q

*** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im Museum Reinhard Ernst Wiesbaden

*** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 22. Oktober 2026

*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09.00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Geschäftsklima Oktober

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

*** 16:00 US/Index Frühindikatoren September

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 23. Oktober 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

*** - FR/Landerrating Frankreich (Moody's),

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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