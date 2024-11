WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. November (47. KW)

(Technische Wiederholung)

===

M O N T A G, 18. November 2024

08:00 DE/Baugenehmigungen

*** 09:00 JP/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Handling inflation pressures and

volatility, increasing resilience"

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Euro Finance Week

(10:00 Panel mit Deutsche-Bank-Chef Sewing und

Commerzbank-Chefin Orlopp)

*** 09:30 IT/Enel SpA, Capital Markets Day

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 14:00 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz der Banca d'Italia

*** 15:00 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Finanzausschuss des EP

18:00 BR/Bundeskanzler Scholz, Statement am Rande des G20-Gipfels,

Rio de Janeiro (bis 19.11.)

18:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Trading Statement

*** 19:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zu "Les enjeux économiques et humains

d'une ère en mutation"

- AZ/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an

29. UN-Weltklimakonferenz (COP29), Baku

D I E N S T A G, 19. November 2024

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe November

*** 09:45 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "Setting the course for 2025"

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Euroraum Leistungsbilanz

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober (endgültig)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:00 HU/Ungarns Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats, Leitzins

*** 14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Keynote beim Tag der Wohnungswirtschaft,

Berlin

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim Tag der

Wohnungswirtschaft, Berlin

18:00 BR/Bundeskanzler Scholz, Statement zum Abschluss des G20-Gipfels in

Rio de Janeiro (seit 18.11.)

*** 19:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Eröffnung einer Veranstaltung

des Hayek-Instituts

*** 20:00 US/Qualcomm Inc, Kapitalmarkttag

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag, Rom

*** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Veröffentlichung

Preisspanne für die im Rahmen des IPO neu auszugebenden Aktien

- DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

M I T T W O C H, 20. November 2024

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC) Entscheidung

über Referenzzinsen für 1- und 5-jährige Unternehmenskredite

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:30 DE/Symrise AG, Capital Markets Day

08:30 CH/STMicroelectronics NV, Capital Markets Day

*** 10:00 EU/EZB-Finanzstabilitätsbericht

*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Pressekonferenz zur Veröffentlichung

des Finanzstabilitätsberichts

11:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, DZ BANK Research

Jahresausblick 2025 (11:00 PK)

*** 11:00 EU/EZB, Index der Tariflöhne 3Q

12:15 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 19:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guinos, Dinner-Rede bei EZB-Konferenz zu

Finanzstabilität und makroprudenzieller Aufsicht

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 9 Monate

D O N N E R S T A G, 21. November 2024

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit

Steuereinnahmen Oktober, Berlin

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 10 Monate

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Insolvenzen

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November

*** 09:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag

*** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen des

Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures

09:50 BE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement bei EU-Handelsministerrat,

Brüssel

11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Pressekonferenz der Deutschen Bundesbank zur

Vorstellung des Finanzstabilitätsberichtes 2024

*** 12:00 TU/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats,

1-wöchiger Reposatz

*** 12:45 LU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zu "The Role of Central Banks and

International Financial Institutions in the Transition Towards a

Low-Carbon Economy"

14:00 US/GE Healthcare Technologies Inc, Capital Markets Day

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober

*** 16:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung im Parlamentsausschuss

*** 16:25 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Interview bei

Central Indiana Corporate Partnership

*** 16:30 CY/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Veranstaltung der University of Cyprus

*** 16:30 NL/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu

"The Macroeconomic Effects of Geopolitical Uncertainty"

22:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), nimmt an

der Q&A teil, die von Central Indiana Corporate Partnership moderiert wird

- DE/Volkswagen AG, IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Verhandlungen

zur Tarifrunde 2024

F R E I T A G, 22. November 2024

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Oktober (national)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:00 DE/Frühindikator Aussenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin

09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim European Banking Congress,

Frankfurt

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Reden beim

European Banking Congress, Frankfurt

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

*** 16:45 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an geldpolitischem Panel bei

Kolloquium zu Ehren von Claudio Borrio

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2024 09:52 ET (14:52 GMT)