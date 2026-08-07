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07.08.2026 14:49:43
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August 2026 (34. KW)
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M O N T A G, 17. August 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
- KR/Börsenfeiertag Korea
D I E N S T A G, 18. August 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis
08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 2Q
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
M I T T W O C H, 19. August 2026
07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli
D O N N E R S T A G, 20. August 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
F R E I T A G, 21. August 2026
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)
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