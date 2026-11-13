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13.11.2026 15:20:40
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)
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M O N T A G, 16. November 2026
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der
Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp,
15:45 AMLA-Chefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
- PH/Asean-Gipfel
D I E N S T A G, 17. November 2026
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November
*** 11:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach Tirol
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose
*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)
M I T T W O C H, 18. November 2026
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers'
Dialogue zu "The Next Chapter in Financial Innovation"
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
08:00 DE/Baugenehmigungen September
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin
bei DealBook Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate
*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.),
D O N N E R S T A G, 19. November 2026
*** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei
JP Morgan Financials Conference
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September
*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European
Technology, Media & Telecom Conference
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz
zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an
Diskussion im Economic Club of Indiana
*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an
Money Marketeers Dinner
- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 18.11.)
F R E I T A G, 20. November 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober
*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der
Referenzsätze für Unternehmenskredite
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week
(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,
15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei
JP Morgan Financials Conference
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
S O N N T A G, 22. November 2026
- US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.