WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Januar (3. KW)

===

M O N T A G, 16. Januar 2023

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember und Gesamtjahr

*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Dezember

11:00 DE/Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore,

PK zum Status der Offshore-Windenergie in

Deutschland 2022/23

*** 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Jahresauftakt-PK

11:30 DE/Regierungs-PK

12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Interview-

Format bei Handelsblatt Energie-Gipfel in Berlin

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe in Brüssel

18:00 CH/World Economic Forum (WEF), Davos-Dialog (bis 20.1.)

*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 4Q

- Börsenfeiertag in den USA

D I E N S T A G, 17. Januar 2023

*** 03:00 CN/BIP 4Q

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung

Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Reden von EU-Kommissions-

präsidentin von der Leyen (11:15) und

Vize-Bundeskanzler Habeck (14:00)

*** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel

10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK

mit Präsident Russwurm und Hauptgeschäftsführerin Gönner

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesobligation über

5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.4.2028

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

13:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Bundesaussenministerin Baerbock,

Statements nach Besuch beim Bundesamt für

Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel

*** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar

21:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC),

Rede zu "An Economy That Works for All: Moving Towards"

*** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

M I T T W O C H, 18. Januar 2023

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA,

Trading Update 3Q

07:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe

November

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q

08:30 DE/Kabinettssitzung

09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung

Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Reden von

Bundeskanzler Scholz (15:45) und

Nato-Generalsekretär Stoltenberg (17:15)

09:30 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),

PG zum DIW Managerinnen-Barometer 2023

10:00 DE/Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-

unternehmen (GdW), Ergebnisse einer Umfrage zu

Wohnungsbau und bezahlbarem Wohnen

10:00 DE/ZVEI - Verband der Elektro- und Digitalindustrie,

Jahresauftakt-PK

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),

Monatsbericht zum Ölmarkt

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember

*** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV),

PK zur Konjunkturprognose 2023

11:00 DE/Bundesverband WindEnergie, Status des

Windenergieausbaus an Land 2022

11:00 DE/Sino-German Center der Frankfurt School,

Diskussionsrunde zum Thema: "Wie abhängig ist die

deutsche Wirtschaft von China?"

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über

1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.8.2053

11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1,8-prozentigen

Bundesanleihe über 1 Mrd Euro

13:00 DE/Bundestag, Plenum

13:00 DE/Regierungs-PK

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

*** 16:00 US/Lagerbestände November

16:15 US/Linde plc, ao HV in Danbury, u.a. zum Rückzug von der

Frankfurter Börse

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1H

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der

Deutschen Post AG (bis 19.1.)

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und

Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts

D O N N E R S T A G, 19. Januar 2023

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz

*** 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 4Q

09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung

Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Panel-Teilnahme von

EZB-Präsidentin Lagarde (11:30)

09:00 DE/Bundestag, Plenum

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

10:00 DE/Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege, PK zum Thema

"Wie wir das Gesundheitssystem krisenfester machen können.

Wege zur Stärkung der Resilienz des deutschen

Gesundheitssystems"

*** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 15.12.

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Seminar zu

" Geldpolitik in Zeiten von Pandemie und Krieg"

19:15 US/Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC),

Rede an der University of Chicago Booth School of Business

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

F R E I T A G, 20. Januar 2023

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember

*** 09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss

Davos-Dialog (seit 16.1.), u.a. Rede von

EZB-Präsidentin Lagarde (11:00)

09:00 DE/Bundestag, Plenum

*** 10:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an

Podiumsdiskussion des Centre Mondial de la Paix in Verdun

11:30 DE/Regierungs-PK

13:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Griechenlands

Staatspräsidentin Sakellaropoulou,

bilaterale Gespräche in Berlin

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember

*** 16:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede beim

European Financial Services Roundtable

19:00 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC),

Rede beim Council on Foreign Relations

- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen

- EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Moody's),

Bosnien und Herzegowina (Moody's), Irland (Fitch),

Norwegen (Fitch), Ukraine (Fitch)

*** - CN/People's Bank of China (PBoC),

Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

S O N N T A G, 22. Januar 2023

*** - FR/Deutsch-Französischer Ministerrat in Paris

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2023 08:56 ET (13:56 GMT)